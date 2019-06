Pace fiscale anche per le tasse e multe comunali: la proposta della Lega

Consentire di pagare imposte e multe arretrate anche comunali sfruttando la cosiddetta "pace fiscale" prevista dal decreto Crescita, ovvero senza incorrere in una sanzione aggiuntiva oltre al dovuto. L'idea è della Lega, che proporrà una mozione urgente al consiglio comunale di Milano, visto che la cosa va decisa entro il 1 luglio, cioè entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Ma in che cosa consiste la "pace fiscale"? Nella possibilità, per il cittadino che deve ancora pagare una multa o un'imposta, di non pagare anche la relativa sanzione, ma solo l'importo dovuto oltre all'interesse, e (se l'ente lo decide) di rateizzare fino a 24 mesi l'importo stesso.

Se il decreto Crescita si applica alle cartelle statali, un articolo specifico del decreto prevede la possibilità per tutti gli enti locali (Regioni, Comuni, Città Metropolitane e Province) di applicarlo anche alle cartelle locali. Quindi Imu, Tasi, Tari ma anche multe per il codice della strada o per altre violazioni amministrative.

«Il nostro non è affatto un condono - specifica Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino e parlamentare - perché noi non scontiamo l'importo della tassa o multa, che va pagata con gli interessi, ma eliminiamo la sanzione corrispondente, che va dal 30 al 50% del dovuto». Il provvedimento vale per le ingiunzioni notificate dal 2000 al 2017. «L'ingiunzione sarebbe già un titolo esecutivo - aggiunge Simone Di Gennaro, capogruppo della Lega in Municipio 1 - per cui stiamo parlando di importi dovuti, che da almeno due anni (2017), se non di più, il Comune non riesce a portare a casa».

«La pace fiscale a livello nazionale ha già avuto molte adesioni da parte dei cittadini - spiega Flavio Verri, capogruppo della Lega in Municipio 5 - e la giunta regionale sta per approvare un documento simile proprio in questi giorni. Noi, oltre che a Palazzo Marino, presenteremo la mozione urgente anche nei Municipi».