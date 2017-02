M5S chiede di intitolare Palazzina Liberty a Fo

Intitolare a Dario Fo la Palazzina Liberty all'interno del parco di Largo Marinai d'Italia nel capoluogo lombardo. Lo hanno chiesto i consiglieri comunali di Milano del M5S hanno depositato una mozione.

"Dario Fo è da considerarsi un vero e proprio patrimonio per tutti i milanesi e, vista l'importanza che l'edificio di proprietà comunale ha avuto nella vita dell'artista, chiediamo al sindaco e alla Giunta di intitolare la palazzina a Fo, quale riconoscimento per la sua attività, apprezzata in tutto il mondo" ha annunciato Patrizia Bedori, firmataria della mozione insieme con Gianluca Corrado e Simone Sollazzo.

"Nei giorni successivi alla morte del maestro, lo stesso assessore comunale alla Cultura, Filippo Del Corno, aveva ipotizzato la possibilità di intitolare la palazzina Liberty a Fo: dal momento che da allora nulla è stato fatto, siamo a chiedere alla giunta di intraprendere le procedure in tal senso".