Il Movimento Boicotta Isreale per le celebrazioni del 25 aprile 2017 a Milano

NEL RISPETTO DEI DIRITTI SANCITI DALLA COSTITUZIONE, IL 25 APRILE SAREMO IN PIAZZA In risposta ai violenti attacchi lanciati da "L'Informale" al Movimento di Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS) lo scorso 8 aprile (http://www.linformale.eu/sindaco-sala-il-25-aprile-dica-no-al-bds/), in cui si definisce tale movimento incompatibile con le istanze di libertà, giustizia, pace e solidarietà e si invita il Sindaco di Milano e la sua giunta a impedire, contravvenendo gravemente ai diritti sanciti dalla nostra Costituzione, la sua partecipazione alle celebrazioni della Festa della Liberazione il prossimo 25 aprile, ci appelliamo al diritto di replica per confutare le pesanti mistificazioni riguardo a detto Movimento. Il Movimento BDS è un movimento globale di cittadini, guidato dalla società civile palestinese, che porta avanti e sostiene campagne nonviolente di Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni al fine di far sì che Israele rispetti i diritti umani e la legalità internazionale e per conseguire la libertà, la giustizia e l'uguaglianza del popolo palestinese.

Si basa sul rispetto dei diritti umani e agisce in conformità con il Diritto internazionale e le Risoluzioni adottate dalle Nazioni Unite. Si oppone per principio ad ogni forma di razzismo e discriminazione, compresi l'antisemitismo e l'islamofobia. E' sostenuto da numerosi ebrei nel mondo, da israeliani, sindacati, chiese e associazioni, oltre a personaggi come l'arcivescovo sudafricano e Premio Nobel Desmond Tutu, premio Pulitzer Alice Walker, Roger Waters dei Pink Floyd, il compositore Brian Eno, tra gli altri. In Italia aderiscono al BDS numerose associazioni tra cui FIOM CGIL, USB, Pax Christi, la Comunità cristiana di base di S.Paolo di Roma, l'Ong Un ponte per… e la Rete Ebrei contro l'occupazione. Amnesty International ritiene gli attivisti del movimento BDS "difensori dei diritti umani". Lo scorso 16 marzo un nuovo rapporto diffuso dalla Commissione economica e sociale per l'Asia occidentale delle Nazioni Unite (ESCWA) ha dimostrato oltre ogni dubbio che Israele ha imposto un sistema di apartheid all'intero popolo palestinese e per questo invita i governi nazionali e la società civile internazionale ad appoggiare il BDS, individuandolo come forma di lotta non violenta finalizzata a porre termine al regime di apartheid israeliano. Come sosteneva Hannah Arendt, sono la superficialità e la mediocrità dell'uomo comune che determinano azioni mostruose. E' "la banalità del male", ovvero l'incapacità di pensare, di distinguere tra giusto e sbagliato, che consente all'uomo normale di commettere le più grandi atrocità e, nella voluta confusione mediatica, non si riesce più a distinguere chi è l'oppresso e chi l'oppressore, come avviene in Palestina.

Il movimento BDS non ha incertezze al riguardo e invita tutti i cittadini a documentarsi in proposito, anche visitando la pagina BDS Italia all'indirizzo www.bdsitalia.org. Nel renderci disponibili ad un incontro con l'istituzione comunale di Milano per eventuali, ulteriori chiarimenti, confermiamo la nostra presenza al corteo del 25 aprile e invitiamo la cittadinanza ad un'ampia partecipazione al nostro spezzone, per manifestare solidarietà e appoggio alla legittima lotta di liberazione del popolo palestinese e richiamare Israele al rispetto del principio di autodeterminazione dei palestinesi. Insieme alla comunità e alle istituzioni dello stato palestinese porteremo, come ogni anno, lo striscione con la frase di Nelson Mandela, "La nostra libertà è incompleta senza la libertà della Palestina", le bandiere palestinesi e i cartelli coi nomi dei villaggi distrutti da Israele dal '48. Vi aspettiamo alle 14 davanti ai giardini pubblici in Corso Venezia, MM Palestro, per sfilare per la libertà e la giustizia, come ci hanno insegnato i nostri Partigiani. Coordinamento BDS Lombardia Milano, 19 aprile 2017