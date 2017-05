Berlusconi fonda un nuovo partito, ecco Movimento animalista: "Puntiamo al 20%"

Silvio Berlusconi ha fondato un nuovo partito: Movimento animalista. Una svolta per l'ex premier che con il nuovo progetto punta a ottenere il 20% delle preferenze alle prossime elezioni: "Un sondaggio su un campione di 2mila persone indica che se alle prossime elezioni si presentasse un movimento per la difesa dei diritti degli animali e dell'ambiente avrebbe il 20%". Tradotto? Vuole intercettare 7,5 milioni di famiglie, "quelle che — chiarisce — hanno un animale da affezione in casa, e sono la metà delle famiglie italiane".

La presentazione del nuovo partito è avvenuta nella giornata di sabato, presenti l'ex ministro Maria Vittoria Brambilla e la fidanzata Francesca Pascale: entrambe protagoniste del video di Pasqua in cui l'ex premier coccolava e baciava gli agnellini. Una escalation animalista per Berlusconi, iniziata con il cagnolino Dudù.

Il nuovo partito potrà contare sull'appoggio di Forza Italia: "Mi impegno come Forza Italia — ha dichiarato durante la presentazione — ad appoggiare tutte le vostre proposte di legge che arriveranno in parlamento". Se il nuovo movimento riuscirà a raggiungere il 20% avrà: "160 parlamentari e 63 senatori — ha precisato Berlusconi —. Probabilmente non saranno così tanti, ma potreste inviare in parlamento un nucleo compatto per combattere da dentro le vostre battaglie di civiltà. Io sarò sempre con voi, Forza Italia appoggerà sempre le vostre proposte di legge".