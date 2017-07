Nasce il Partito Anti Islamizzazione: c'è anche lo psichiatra Meluzzi

Presentato a Milano il Partito Anti Islamizzazione (Pai), un simbolo semplice (il tricolore con la sigla) e un programma semplicissimo: contrastare la radicalizzazione dell'Islam e, sopratutto, «ogni tentativo di sottomettere la libertà sociale e culturale dell'Occidente».

Alessandro Meluzzi, noto psichiatra, è tra i fondatori. Meluzzi ha già un passato politico: nel 1994 è stato eletto deputato per Forza Italia e, nel 1996, per lo stesso partito è stato eletto in Senato. Nel 1998 ha lasciato Forza Italia per aderire a vari movimenti centristi, poi nel 2001 - con la fine della legislatura - ha abbandonato la politica attiva.

Il segretario del partito è Stefano Cassinelli. Ha illustrato brevemente il programma politico, tra cui spiccano i test antidroga nelle scuole e un regime giudiziario speciale per i politici. Nonostante il nome, in realtà il partito non ha una impostazione anti immigrati tout court, per esempio ritiene che lo ius soli sia materia da decidere con un referendum.