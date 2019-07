Stop alla pensione e al vitalizio di Roberto Formigoni, ex presidente lombardo

Aveva più volte detto di essere nell'indigenza. E sicuramente questo è un duro colpo alle finanze del "Celeste": stop, infatti. a partire da agosto al vitalizio e ai trattamenti pensionistici per Roberto Formigoni.

Il consiglio di presidenza di palazzo Madama martedì ha infatti preso atto della sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna per corruzione nei confronti dell'ex governatore della Regione Lombardia e ha dato atto alla delibera del 2015 che prevede la sospensione delle erogazione di pensioni e vitalizi per i parlamentari condannati in via definitiva.

Lo comunica ai cronisti la senatrice M5s Laura Bottici, questore del Senato.

Soltanto qualche giorno fa gli erano stati concessi gli arresti domiciliari dalla Sorveglianza.