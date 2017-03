"All'est sono tutte sexy e sottomesse": Pd Milano chiede dimissioni in Rai

Dimissioni dei responsabili. L'eco delle polemiche sul servizio "I motivi per scegliere una fidanzata dell'Est", andato in onda su Rai1 sabato 18 marzo nel contenitore "Parliamone sabato", arriva nel consiglio comunale di Milano, attraverso una dichiarazione firmata dall'intero gruppo del Partito Democratico, il più numeroso a Palazzo Marino, e letta in aula da Angelica Vasile.

Fulcro del servizio una slide, che la conduttrice Paola Perego ha dichiarato tratta da «un sito internet» (omettendo il fatto che si tratta di un sito umoristico, L'Oltre Uomo), che elencava sei "buone" ragioni per preferire una donna dell'Est ad una dell'Ovest d'Europa. Per chi se li fosse persi, si andava dal «fisico marmoreo anche dopo il parto» all'essere sempre sexy («niente tute»), dal far «comandare il loro uomo» al perdono del tradimento, e poi sono «casalinghe perfette» e «non frignano».

Durante il dibattito (circa venti minuti), non solo questi luoghi comuni non sono stati stigmatizzati, ma sempre la conduttrice ha assistito senza fiatare a frasi sessiste pronunciate dall'attore Fabio Testi (secondo il quale le donne dell'Est si sentono in colpa quando il loro uomo non raggiunge l'orgasmo).

«E' vergognoso e avvilente che la tv di Stato passi come un battistrada sulle lotte quotidiane di tante associazioni, istituzioni, gruppi di donne e uomini che vogliono solo la parità di diritti», scrive il gruppo del Pd a Palazzo Marino: «Chiediamo le scuse ufficiali per tutte le donne che non meritano di essere svilite e per tutti gli uomini che non si riconoscono in quello stereotipo di genere».

Nel frattempo, com'è noto, la Rai ha deciso di cancellare "Parliamone sabato", scelta a quel punto inevitabile. E pur tuttavia Lucio Presta, agente e marito della Perego, non l'ha presa bene: «RaiUno è salva, ora accanitevi su altro», ha scritto su Twitter, evidentemente sottovalutando il problema.