Piccioni, emergenza sanitaria da non trascurare. Baldini (Fuxia People) lancia l'allarme

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Scatti di un degrado che sono rappresentati anche dall'invasione di piccioni. La consigliera regionale della Lombardia, dottoressa Maria Teresa Baldini (Fuxia People), ha preso come esempio la centralissima piazza Duomo a Milano, per un reportage fotografico che non lascia margine di dubbio. Monumenti invasi dai volatili e carcasse degli stessi a terra, o a pochi centimetri dai turisti seduti. "Una situazione allarmante - evidenzia Baldini - dato che forse, per distrazione di qualche convinto animalista, non ci si è accorti della situazione di pericolosità sanitaria che possono veicolare i piccioni. Piazza Duomo è esempio lampante con monumenti pieni zeppi di colombi e dei loro escrementi che si sciolgono a terra, vicino ai turisti. Nessuno si preoccupa neppure dei troppi piccioni morti che giacciono qua e là e che da giorni non vengono rimossi. Da persona che ama gli animali ma soprattutto da medico che conosce anche le conseguenze dal punto di vista sanitario, sono fortemente preoccupata sia del decoro che dell'immagine di una città sempre più infestata dai piccioni ma, soprattutto, della loro pericolosità sul fronte delle patologie che questi trasmettono. Cosa si aspetta a procedere con una capillare disinfestazione degli spazi pubblici?"