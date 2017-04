Porte aperte nei negozi: il Pd chiede le multe

La pratica di molti negozi di lasciare le porte aperte è "nemica" dell'ambiente. Occorre infatti un surplus di riscaldamento (d'inverno) o di aria condizionata (d'estate) per mantenere la "giusta" temperatura all'interno, con conseguenze sull'inquinamento atmosferico. D'altronde i commercianti hanno sempre risposto che, con le porte chiuse, il volume d'affari diminuisce sensibilmente.

L'allora assessore all'ambiente Pierfrancesco Maran, durante l'era di Pisapia, aveva provato a chiedere ai negozianti di chiudere quelle porte. Senza grande successo. Ci riprova ora la maggioranza di centrosinistra in Comune, con una mozione - firmata da 29 consiglieri - che chiede alla Regione Lombardia, all'Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) e ai singoli sindaci di sanzionare comportamenti che determinano lo spreco energetico.

La mozione è stata presentata da Carlo Monguzzi (presidente della commissione ambiente in Comune) e da Aldo Ugliano: entrambi esponenti del Partito Democratico. Col sostegno attivo dell'associazione Genitori Antismog e di Legambiente Lombardia. L'obiettivo della mozione è quello di invitare i soggetti che revisioneranno il "Protocollo per la qualità dell'aria" (in scadenza il 16 aprile; quindi la Regione, l'Anci Lombardia e 111 Comuni lombardi) a prevedere specifiche sanzioni per i commercianti che tengono le porte aperte.

La mozione è stata firmata da esponenti del Pd, di Sinistra x Milano, della Lista Sala Noi Milano, di Milano in Comune e del Movimento 5 Stelle.