Consiglio comunale di Milano, tra stacanovisti e assenteisti: ecco la classifica delle presenze

In diciannove su quarantanove hanno timbrato il cartellino ad ogni singola “riunione”, prendendo sempre il proprio posto in aula. In cinque, invece, hanno saltato quasi un appuntamento su due, facendosi vedere poco o nulla dalle parti di palazzo Marino.

Il comune di Milano ha pubblicato la classifica delle presenze nei cinquantotto consigli comunali finora svolti con Sala alla guida della città.

I più presenti, come immaginabile, sono i consiglieri di maggioranza, anche se tra chi porta a casa un bel 100% di presenze non manca qualche stacanovista di opposizione. A guadagnare il “premio” sono Filippo Barberis, Massimiliano Bastoni, Paola Bocci, Bruno Ceccarelli, Arianna Censi, Gianluca Comazzi, Gianluca Corrado, Simonetta D’Amico, Matteo Forte, David Gentili, Paolo Limonta, Carlo Monguzzi, Roberta Osculati, Basilio Vincenzo Rizzo, Silvia Sardone, Laura Specchio, Natascia Tosoni, Aldo Ugliano, Angelica Vasile.

A chiudere la classifica delle presenze - tutti con una quota di partecipazione inferiore, o appena superiore, al 50% - sono Luigi Pagliuca, Stefano Parisi e Matteo Salvini.

Il candidato della lista di Parisi ha presenziato trenta volte su cinquantotto, con una percentuale di presenze del 51,72%. Molto peggio ha fatto il suo ex capolista, nonché candidato sindaco, Stefano Parisi, che dalle parti di palazzo Marino si è fatto vedere soltanto venticinque volte.

La palma del più assenteista, però, va a Matteo Salvini, che tra gli impegni di leader della Lega Nord e di parlamentare europeo, in consiglio comunale si è visto soltanto diciannove volte.

La classifica completa delle presenze in consiglio comunale