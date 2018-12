Il consigliere milanese e la foto col presepe "fascista" dedicata alla Boldrini e a Fiano

Lui con il pugno chiuso sul cuore. Lei con il braccio destro alzato e teso. E un commento chiaramente provocatorio.

È polemica per una fotografia postata sul proprio profilo Facebook da Francesco Rocca, giovane consigliere e presidente della commissione sicurezza e verde del municipio 4. Rocca, eletto con Fratelli d'Italia, domenica ha infatti pubblicato un'immagine da Gardaland in cui compare lui insieme a una pastorella del presepe che sembra fare il saluto romano e ha commentato "Buon Natale a Laura Boldrini e Emanuele Fiano", con l'emoticon di una mano alzata.

La foto non è sfuggita a Roberto Cenati, presidente dell'associazione nazionale partigiani di Milano, che ha parlato di "grave provocazione" e ha espresso "profonda esecrazione per la provocatoria foto" in cui "si vede una pastorella nell'atto di fare il saluto romano".

"Riteniamo gravissimo che chi è stato democraticamente eletto dai cittadini al governo di una zona di Milano mostri il suo disprezzo per i principi sanciti dalla Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza e per le leggi Scelba e Mancino, sentendosi assolutamente impunito nello sbeffeggiare le istituzioni che dovrebbe rappresentare - l'attacco di Cenati -. Esprimiamo a Laura Boldrini e a Emanuele Fiano tutta la solidarietà dell'Anpi Provinciale di Milano" e - ha concluso - "chiediamo al Presidente Bassi del Municipio 4 e al Sindaco di Milano di prendere posizione contro questa grave provocazione".

Lo stesso Rocca, poco dopo, ha respinto al mittente ogni accusa. "Il post con la foto della pastorella del presepe di Gardaland è stato segnalato da qualcuno e rimosso da Facebook - ha spiegato -. È stato un post rivolto a coloro che vedono i fascisti ovunque, anche dove non c’è proprio nulla, come nel caso della pastorella del presepe accusata addirittura di apologia. Tutto questo 'cancan' mediatico è l’esempio lampante che conferma proprio la tesi che si voleva dimostrare".

Foto - Il post poi rimosso