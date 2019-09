Il prete a cui piace Marine Le Pen insulta la Festa dell'Unità su Fb: «Poveri pidioti»

Bufera su un sacerdote milanese, Roberto Nolli, dal 2013 parroco di San Giorgio a Liscate. Nolli ha insultato il Partito Democratico sulla pagina Facebook di Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del Pd, in un commento a un post della Roggiani sulla Festa dell'Unità, in corso all'ex Karma di Porto di Mare.

«Vedo che e sempre piu partecipata. Ah ah ah! Poveri pidioti». Questo il commento ben poco elegante del sacerdote, scritto a mezzogiorno e mezza di giovedì 5 settembre sotto un post del 3 settembre in cui la Roggiani aveva pubblicato alcune fotografie delle prime giornate di festa elogiando tra l'altro i volontari e i militanti che contribuiscono da sempre al successo della kermesse con il loro lavoro, dietro le quinte, in cucina, a servire ai tavoli o a pulire le sale.

Il commento di don Nolli non è passato inosservato all'interessata, che ha replicato: «Cioè ma tu sei un prete, perché sul tuo profilo ti chiamano don, e ci dai dei pidioti? Ma dove siamo finiti? (..) Da quando un prete che dovrebbe dare l'esempio ha tempo di andare a insultare la gente che si impegna per la propria città???? Che vergogna».

Per ora nessuna controrisposta dal sacerdote, che ha un profilo Facebook piuttosto "chiuso", dal quale però non è difficile "estrapolare" alcune sue posizioni. Ad esempio, le pagine a cui ha messo i likes. C'è la community non ufficiale "Matteo Salvini Premier" ma anche diversi partiti di destra: Fratelli d'Italia, Lega e Forza Nuova. Ci sono le pagine "Riprendiamoci la patria" e "Italia patria mia". Ci sono le pagine ufficiali di Marine Le Pen, Matteo Salvini e del sindaco in carica della Lega a Cologno Monzese, Angelo Rocchi. A questo proposito va detto che, fino al 2013, don Nolli era parroco di San Maurizio al Lambro, frazione di Cologno (Rocchi era già impegnato politicamente ma non era ancora primo cittadino).

Un profilo, insomma, apertamente schierato a destra.