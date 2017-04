Primarie Pd: dove e come votare a Milano

Domenica 30 aprile si vota per le primarie del Pd. Anche a Milano e provincia, naturalmente, saranno allestiti e aperti i seggi per le elezioni del segretario e dell’assemblea nazionale del Partito democratico.

I seggi delle primarie - lanciate dallo slogan “La democrazia è qua” - saranno aperti dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Tre i candidati in corsa: il ministro della giustizia Andrea Orlando con la lista “Unire l’Italia, unire il Pd”, l’ex premier Matteo Renzi con la sua lista “Avanti, insieme”, e il governatore della regione Puglia Michele Emiliano con “L’Italia è il nostro partito”.

CHI PUÒ VOTARE E COME VOTARE - Possono votare alle primarie del Pd tutti i cittadini italiani a partire dai 16 anni. Per i minorenni - i ragazzi tra i 16 e i 18 anni - era necessaria l’iscrizione al sito delle primarie del Pd. Lo stesso vale per i votanti fuori sede. Tutti gli altri, invece, potranno iscriversi direttamente al seggio, dove gli elettori dovranno presentarsi con un documento e la tessera elettorale. Per votare è richiesto un contributo di almeno 2 euro.

DOVE VOTARE A MILANO - A Milano per le primarie del Pd sono stati allestiti 141 seggi, naturalmente divisi in quartiere. Qui la lista completa di tutti i seggi a Milano.