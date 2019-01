Decreto sicurezza, Majorino: "A Milano già 6 profughi sono diventati senzatetto"

L'allarme è stato lanciato da Pierfrancesco Majorino, assessore alle politiche sociali del Comune di Milano. E si rifà all'eco della Legge sulla sicurezza voluta dal ministro dell'Intero Matteo Salvini. Nel capoluogo lombardo ci sono i primi sei casi di titolari di protezione umanitaria che, all'improvviso, diventano senzatetto perché non più accoglibili nel sistema di protezione e accoglienza.

"Da alcuni giorni iniziano ad arrivare le segnalazioni dei profughi, titolari di protezione umanitaria, che finiscono per strada e spesso provengono da altre città", scrive su Facebook l'assessore spiegando che queste persone vengono rintracciate e segnalate da chi si occupa dei centri per senzatetto a Milano.

"Nei prossimi mesi saranno centinaia", commenta Majorino. Al contempo, sono circa un centinaio le persone richiedenti asilo che, per effetto di un'altra norma della stessa legge, non potranno più vedersi riconosciuta la residenza anagrafica dal Comune di Milano.

La legge sulla sicurezza, ampiamente contestata in alcuni suoi punti da numerosi sindaci, prevede che vengano eliminati i permessi di soggiorno di natura umanitaria. Questo significa che, in automatico, i titolari di questi permessi di soggiorno li perderanno e non potranno più restare ospitati nelle strutture di accoglienza. "Espulsi" senza eccezione di donne e bambini, nell'immediato finiranno a dormire in strada.