Sala, la data del processo: il 14 dicembre l'udienza preliminare

Il 14 dicembre Giuseppe Sala comparirà davanti al gup di Milano Giovanna Campanile per l'udienza preliminare del processo sugli appalti di Expo 2015. Il sindaco di Milano, allora commissario unico di Expo, è accusato di falso: avrebbe retrodatato due verbali della commissione che doveva giudicare la gara sulla piastra del sito espositivo.

E' invece nel frattempo caduta l'accusa più grave, quella di turbativa d'asta: all'inizio i magistrati avevano ipotizzato che Sala avesse compiuto irregolarità nell'assegnazione della fornitura del verde per l'esposizione universale.

Sala non è l'unico imputato: ce ne sono altri sette. Tra questi Angelo Paris, ex manager di Expo 2015 Spa, arrestato l'8 maggio 2014 con l'accusa di avere pilotato alcuni appalti in cambio di tangenti.

Sala - indagato da dicembre 2016 - si era autosospeso da sindaco (una pausa informale, perché non prevista dall'ordinamento) per qualche giorno per studiare le carte insieme ai suoi avvocati, poi era tornato a Palazzo Marino e si è sempre dichiarato tranquillo e sereno. Per i suoi legali, la questione della data dell'atto di nomina di due commissari della gara è innocua e non ha determinato in nessun modo l'irregolarità di tutta la procedura.