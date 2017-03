Migranti, linea dura del prefetto. La Lega minaccia le barricate "come a Gorino"

La Lega Nord va all'attacco del nuovo prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, sulla gestione dei flussi di migranti. E promette «barricate come a Gorino» se venisse attuato quello che sembra essere l'orientamento di corso Monforte, ovvero l'invio di migranti anche nei Comuni i cui sindaci esprimono il rifiuto di accoglierli.

«Siamo pronti a mobilitarci e scendere in strada a bloccare l'arrivo degli immigrati, come hanno fatto alcuni mesi fa i cittadini di Goro e Gorino nel ferrarese», ha dichiarato Paolo Grimoldi, segretario lombardo del Carroccio spiegando che, secondo lui, «non c'è nessuna emergenza umanitaria, non c'è nessun esodo di siriani che fuggono dalla guerra» e proseguendo con l'attacco al governo e alle Ong: «Non possono essere i prefetti, semplici funzionari statali, a scavalcare le decisioni dei sindaci che rispondono ai cittadini che li hanno eletti».

L'idea del prefetto è quella di inviare a tutti i Comuni una proposta di protocollo con l'indicazione dei contributi previsti dallo Stato per i sindaci che accetteranno gli invii. Ma con la postilla che chi non aderisce sarà invitato a presentare una controproposta per accogliere i migranti, altrimenti sarà in ogni caso obbligato ad aderire all'accordo. Del resto lo stesso neo prefetto, il 14 febbraio, all'insediamento, ricordò quanto avvenne nel 2010 quando era prefetto di Venezia e si trovò ad affrontare un'emergenza migranti. «Gestimmo l'accoglienza con l'aiuto di tutti i comuni dell'hinterland veneziano e spero che qui accada la stessa cosa», spiegò.

La fotografia della Città Metropolitana, del resto, è chiaramente sproporzionata. A Milano vengono accolti 3.600 migranti, in tutti gli altri Comuni circa mille di cui 500 soltanto a Bresso. Tuttavia il sindaco di Cologno Monzese (zero ospitati), il legista Angelo Rocchi, ha ribadito al prefetto di non volere migranti. Motivo, nel territorio sussistono «molte difficoltà sociali: sfratti, disoccupazione. La gente ha paura dei migranti, non li vuole, teme la loro concorrrenza. Non mi prendo questa responsabilità».

Rocchi ha poi spiegato al prefetto che a Cologno è stato avviato un progetto di un anno per «cercare di occupare cittadini senza lavoro nelle ditte che lavorano con il Comune, con tirocini da 300 euro al mese», che a suo avviso contrasterebbe con l'accoglienza dei richiedenti asilo, a cui il sindaco dovrebbe dare vitto, alloggio, percorsi di inserimento lavorativo: «Come lo spiegherei ai cittadini?», dice.