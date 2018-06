Porti chiusi, l'assessore Majorino contro il ministro Salvini: "Mobilitazione di protesta"

"In queste ore dovremo scendere in piazza per dire di aprire i porti. Tra poco diciamo dove e quando". L'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano ed esponente del Partito democratico, Pierfrancesco Majorino, lo ha scritto nella mattinata di lunedì su Facebook.

Majorino ha lanciato sulla sua pagina una mobilitazione per protestare contro la decisione del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di chiudere i porti italiani ai barconi dei migranti. Nel farlo, ha ricordato l'altra manifestazione in programma, una tavolata multietnica che si terrà a Milano: "Il 23 giugno faremo un grande meeting al Parco Sempione sui valori dell'accoglienza e della lotta al razzismo per ribadire la volontà della città ad accogliere e ad integrare".

Per la giornata di martedì sera intanto - evento anche questo condiviso dall'assessore - il Comitato Insieme senza Muri ha organizzato una manifestazione chiamata "Apriamo i Porti. Garantiamo il Soccorso in Mare".

I promotori spiegano così la situazione. "Da domenica la nave Aquarius naviga senza una meta con 629 persone a bordo, tra cui donne incinte e bambini. Il ministro degli interni Salvini, in violazione delle leggi del mare, del diritto internazionale e della semplice umanità ha dato disposizione di chiudere i porti italiani. Noi pensiamo che prima di qualunque negoziato venga la tutela della vita umana. Per questo chiediamo di aprire i porti, garantire il soccorso in mare, salvare le persone. Per questo invitiamo tutti domani (martedì 12 giugno, ndr) ad un presidio in piazza della Scala ore 18. Portate un drappo bianco".

Insieme senza Muri è una rete che si occupa di sostenere e promuovere iniziative d’interesse sociale al fine di creare nella società una cultura dell’accoglienza e della convivenza rispettosa della pluralità e delle diversità culturali ed etniche delle persone che vivono in Italia.