Quanto guadagnano sindaco e gli assessori di Milano: ecco tutte le dichiarazioni dei redditi

Il più ricco di Palazzo Marino? È l'assessore allo sport Roberta Guaineri (che è anche avvocato) che per il 2018 ha dichiarato un reddito di oltre 388mila euro. Rimanendo in giunta segue l'assessore al bilancio Roberto Tasca che ha dichiarato un imponibile di quasi 178mila euro, mentre al terzo posto si trova il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala che ha dichiarato un reddito di poco meno di 114mila euro, oltre ad azioni di quote di partecipazione (pari al 20%) in Kenergy Spa. I dati emergono dal sito del comune di Milano; sul portale, infatti, sono stati pubblicati i redditi e la situazione patrimoniale della squadra del sindaco e dei consiglieri comunali.

Il politico più ricco del parlamentino è Emmanuel Conte (Milano progressista) che ha dichiarato un reddito di oltre 319mila euro, segue Manfredi Palmeri (Io Corro per Milano) con oltre 242mila euro e Luigi Pagliuca (Forza Italia) con 204mila euro.

Ma ci sono consiglieri che hanno dichiarato anche redditi decisamente più bassi come Alessandro Giungi del Pd (18.793 euro), la Dem Emilia Bossi Moratti (15.612 euro) e Andrea Mascaretti di Fratelli d'Italia (13.400 euro).