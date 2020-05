Milano, l'assessore compie gli anni e lancia la raccolta fondi per regalare panchine alla città

Una raccolta fondi per regalare delle nuove panchine a Milano. È l'iniziativa che ha lanciato l'assessore all'urbanistica, Pierfrancesco Maran, nella giornata di mercoledì 27 maggio per celebrare il suo 40esimo compleanno.

"Oggi per me è una giornata particolare, sono 40 — ha scritto in un post su Facebook —. Più di metà di questi anni li ho passati nelle istituzioni milanesi, son stato eletto per la prima volta consigliere di zona nel giugno '99. Anche per questo un piccolo regalo che vorrei farmi è quello di donare alla nostra città delle panchine, il simbolo della socialità che dovremo ritrovare".

Per il momento non c'è un piano per la posa delle panchine (ancora non è chiaro quante ne saranno acquistate, dipenderà dalla cifra raggiunta), ma l'obiettivo è quello di posizionarle vicino alle scuole. La disposizione? A ferro di cavallo per ricreare una specie di salotto all'aperto, come in piazzale Lavater.

Si può sostenere l'iniziativa attraverso questa pagina, Maran ha precisato che nelle prossime settimane rendiconterà le donazioni e chiarirà dove verranno posizionate le panchine.