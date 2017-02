L'assessore Cocco si arrende e pubblica i dati dei suoi redditi

Roberta Cocco ha finalmente pubblicato sul sito del comune di Milano i dati riguardanti i suoi redditi e la situazione patrimoniale dell'anno 2015. L'assessore alla digitalizzazione, ex manager di Microsoft, fino all'ultimo ha cercato di non farlo, giustificandosi con il fatto che, nel 2015, non aveva incarichi politici di alcun genere. Ma la legge sulla trasparenza parla chiaro e impone a consiglieri e assessori di pubblicare, fin da subito, le ultime dichiarazioni disponibili. La "ratio" è ovviamente quella di escludere a priori ogni possibile conflitto d'interessi con l'attività politica.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva difeso l'assessore arrivando a giudicare "non giusta" la legge (il decreto legislativo 33 del 2013). Ma Raffaele Cantone, magistrato dell'Anac (Anticorruzione) a cui è finito il fascicolo per competenza, ha rimbrottato Sala spiegando che "la legge che impone la pubblicazione dei redditi esiste ovunque, non solo in Italia. Per quanto mi riguarda, ritengo giusto che chi svolge funzioni amministrative renda nota la propria situazione patrimoniale e reddituale al momento di assumere una carica pubblica".

Cocco era perfino sul punto di dimettersi da assessore. Un colloquio con il sindaco ed è tornata sui suoi passi. Venerdì mattina ha pubblicato i dati richiesti: il 730 e la dichiarazione patrimoniale.

ECCO I REDDITI DELL'ASSESSORE COCCO