Referendum per Vco alla Lombardia, il Pirellone pronto ad accogliere verbanesi e ossolani

Come prevedibile, la giunta del Pirellone accoglie positivamente la possibilità che la provincia del Verbano Cusio Ossola (Vco) passi dal Piemonte alla Lombardia. Il Ministero dell'Interno ha appena fissato a domenica 21 ottobre 2018 la data in cui si terrà la consultazione referendaria tra i residenti nel Vco, una delle province meno popolose d'Italia, staccatasi nel 1992, con capoluogo principale Verbania ma epicentri anche a Omegna e Domodossola.

Poi, come da Costituzione, sentiti i rispettivi consigli regionali, una legge dello Stato sancirà il passaggio. Sarebbe la prima volta che un'intera provincia cambia la sua regione. Il dibattito è naturalmente intenso nel Vco, dove non pochi ritengono che la Lombardia, più vicina geograficamente e per tradizioni linguistico-culturali (i dialetti del Vco sono varianti del lombardo), sarà più attenta della lontana Torino alle specifiche esigenze di un territorio in prevalenza montano.

Non nasconde la propria soddisfazione per l'eventuale esito positivo del referendum Massimo Sertori, assessore regionale lombardo alla montagna ed enti locali, di militanza leghista e di origine valtellinese. "La provincia del Verbano Cusio Ossola amplierà il territorio montano della Lombardia", commenta spiegando che "stiamo parlando di una provincia montana confinante con la Svizzera, che ha caratteristiche morfologiche simili alle aree montane lombarde, su cui Regione Lombardia sta già attuando politiche specifiche".

Stresa e le Isole Borromee, Macugnaga (e il Monte Rosa), la Valle Vigezzo (con la sua caratteristica ferrovia), il Parco Nazionale della Valgrande (con la riserva naturale integrale più grande d'Europa), la Val Formazza (con la cascata del Toce, una delle più alte d'Europa). E tanto altro ancora: sono numerosissime le bellezze naturali e i borghi di montagna che diventerebbero lombardi con l'esito positivo del referendum. Così come gli impianti sciistici (discesa e fondo) di Macugnaga, Formazza-Riale, Alpe Devero, San Domenico, Mottarone e Valle Vigezzo.