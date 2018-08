La provincia di Verbania voterà il referendum per passare alla Lombardia

E' stata fissata per il 21 ottobre 2018 la data del referendum con cui i residenti nella provincia del Verbano Cusio Ossola (Vb), attualmente appartenente al Piemonte, si pronunceranno sulla possibilità di passare alla Lombardia. E' la prima volta in Italia che si vota per il passaggio di una intera Provincia da una Regione all'altra.

La data è stata fissata dal Ministero dell'Interno, competente per le questioni elettorali. L'iniziativa era stata promossa dal Comitato Diamoci un Taglio, con oltre 5 mila firme per chiedere il passaggio. Il consiglio provinciale del Vco e poi anche la Corte di Cassazione avevano approvato la richiesta di referendum.

L'articolo 132, comma 2, della Costituzine concede a Province e Comuni la possibilità di passare da una Regione all'altra, previo referendum e con una apposita legge dello Stato, sentiti i consigli regionali interessati (in questo caso, Piemonte e Lombardia). Da parte dei vertici lombardi è già più volte arrivato l'assenso informale, ma esplicito, al passaggio.

La provincia del Vco

Con 159 mila abitanti, quella del Vco è la quintultima provincia italiana per popolazione. Conta 76 comuni e tre capoluoghi di provincia (Verbania, Omegna e Domodossola) corrispondenti alle tre aree in cui la provincia è suddivisa. L'ente è stato creato all'inizio degli anni '90, distaccandosi dalla Provincia di Novara, nello stesso momento in cui da Milano si staccarono Monza e Lodi.

Provincia piemontese ma più vicina a Milano che a Torino, con l'area lombarda il Vco condivide il dialetto e molte tradizioni, tanto che fa parte della regione insubrica (insieme a Varese, Como e il Canton Ticino). Tra i luoghi più noti della provincia troviamo Stresa (e le isole Borromee) sul Lago Maggiore, i giardini di Villa Taranto a Verbania, la località di Macugnaga ai piedi del Monte Rosa. Il Vco è percorso dalla linea ferroviaria Milano-Ginevra e attraverso l'Ossola si raggiunge il Passo del Sempione.