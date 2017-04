C’è Barcellona-Juve, sospesa la seduta del consiglio regionale: “Fuggi fuggi di consiglieri”

Juventus "batte" Barcellona e, indirettamente, parte del consiglio regionale Lombardo.

Mercoledì sera, infatti - secondo quanto denunciato dal capogruppo del Movimento 5 stelle Lombardia, Iolanda Nanni -, al Pirellone si è verificato un “fuggi fuggi generale dei consiglieri di maggioranza a causa della partita di calcio” Barcellona-Juve, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Alle 20, a discussione ancora in corso, la seduta è stata sospesa e - prosegue la Nanni - “i lavori del consiglio regionale si sono interrotti a metà” nonostante le richieste del M5s, del Pd e di Riccardo De Corato di Fratelli d'Italia.

“La maggioranza non ha sentito ragioni. È una vergogna - l’accusa della grillina -, siamo pagati per risolvere i problemi dei lombardi. Comprendiamo l'affetto per la maglia, che è pari, per la maggioranza dei consiglieri a quello per le poltrone, ma il disprezzo per i doveri istituzionali è un insulto ai cittadini”.

Di diverso avviso, naturalmente, il leghista Massimiliano Romeo, che ha sottolineato come i “nostri lavori finiscono sempre alle otto di sera. Questa è la prassi e non c’erano ragioni per andare oltre”.