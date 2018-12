Regione Lombardia, De Corato: 19 milioni in più per la sicurezza e spray per autisti

"Il bilancio approvato dal Consiglio regionale stanzia quasi 19 milioni di euro in più per la sicurezza, cosa molto positiva per questo comparto". Lo ha detto l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato nei giorni scorsi.

"Sono stati messi in bilancio nel capitolo sicurezza - ha spiegato De Corato - quasi 7 milioni per le telecamere mobili e le dotazioni tecniche per i comandi di Polizia Locale, il progetto Aler e le iniziative per il cosiddetto 'controllo di vicinato'. Somme che saranno erogate attraverso partecipazione a bandi che partiranno dal prossimo anno. Nel dettaglio saranno disponibili 2,9 milioni per il 2019, 1,9 per il 2020 ed 1,9 per il 2021".

Sicurezza stradale e spray per il personale del trasporto pubblico

Sono state integrate - ha aggiunto l'assessore - anche le risorse da destinare alle amministrazioni locali ed agli enti del sistema per iniziative in materia di sicurezza stradale. In particolare un bando per finanziare interventi finalizzati alla sicurezza delle strade e dell'utenza debole. L'aumento di 9 milioni di euro è così suddiviso: 2 per il 2019, 3 per il 2020 e 4 per il 2021". È stato finanziato con 3 milioni di euro totali (divisi per annualità 2019, 2020, 2021), il raccordo dei sistemi informativi e di interconnessione delle sale operative per portare così a termine anche l'accordo, ancora in corso di definizione, con il Ministero degli Interni. "Ho apprezzato anche - ha aggiunto De Corato - che sia stato approvato l'emendamento che prevede che il personale viaggiante del Trasporto Pubblico Locale sia dotato di Spray urticante per la difesa personale". "Sicuramente un risultato positivo per la sicurezza. Tramite questi emendamenti - ha concluso l'assessore - Regione Lombardia ha dimostrato interesse, riconoscendo quanto fondamentale sia investire per i cittadini lombardi. Il prossimo anno, infatti, avvieremo nuovi bandi: non solo continueremo a riservare somme per la videosorveglianza nei comuni lombardi, ma daremo anche mezzi adeguati alle nostre Polizie locali, quali droni, body cam, spray urticanti, taser e giubbotti anti taglio. Inoltre, avvieremo nuove sinergie con le amministrazioni locali per realizzare progetti di 'controllo di vicinato' ed apriremo presso le Aler territoriali sportelli d'ascolto soprattutto sulla questioni relative alla sicurezza".