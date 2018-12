Milano, riaprire i Navigli: per Salvini il progetto va fatto, per Bonisoli è una sciocchezza

"Riaprire i Navigli è una sciocchezza totale". A dirlo è il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, durante un incontro con i cittadini a Milano.

"A cosa servono? Onestamente non vedo la ragione per farlo - ha chiarito a margine dell'incontro -. Io non abito neppure a Milano ed è un'opinione personale, ma quello che auspico è che il Comune faccia un bel referendum così chiede ai cittadini milanesi cosa ne pensano", ha concluso Bonisoli.

Di diverso parere il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. Aprirli? "Assolutamente sì. L'abbiamo già fatto il referendum a Milano. I Navigli sono storia, sono cultura, sono bellezza, arte e lavoro, perché riporterebbero Milano a essere una città d'acqua, rispettando ovviamente il commercio, il lavoro e la mobilità" ha replicato Salvini.

"Lasciamo che siano i milanesi a decidere, e su questo hanno già deciso" ha concluso il ministro.