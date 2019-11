Sindaco Sala sempre più tentato dal ricandidarsi: "E' un'ipotesi molto solida"

Ne aveva già parlato e mai ne aveva fatto mistero: una candidatura per un secondo mandato potrebbe essere realtà. E così il sindaco Beppe Sala, intervenuto sabato mattina al Parenti in un incontro organizzato dal giornale Linkiesta.it, ha affermato che potrebbe esserci un Sala bis: "Credo che il ricandidarmi a Milano possa essere un'ipotesi molto solida".

Le parole del sindaco milanese sono state interrotte da un applauso. Sala, in carica dal 2016, dovrebbe affrontare così una seconda campagna elettorale nel 2021 dopo aver sconfitto 3 anni fa Stefano Parisi.

Su un suo futuro in politica a livello nazionale, Sala ha detto "senza troppa falsa modestia" di avere "un profilo adatto a Milano. Mi chiedo se il mio profilo, fuori dai confini milanesi, possa andare bene oppure prevarrebbe un modo di fare politica lontano dalle mie capacità? E poi una persona si può immaginare leader solo se ha una piattaforma di idee e un gruppo che lavori con lui e che ha la volontà di fare quel salto. Io al momento non ho risposte, penso a Milano e non mi muoverei, perché il potere per il potere non è una cosa che mi attrae. Non vado in una realtà dove non posso dare un contributo".

Sala su San Siro: "Non abbiamo un atteggiamento provocatorio con Milan e Inter"

Poi il primo cittadino ha parlato anche di San Siro. In queste ore, infatti, Milan e Inter stanno vagliando il documento licenziato da Palazzo Marino, con vincoli stringenti per le squadre: "Non è che per lo spauracchio di Sesto San Giovanni possiamo concedere condizioni al di là di quelle che concederemmo a qualunque operatore: sono abbastanza ottimista sul prosieguo ma vedremo nei prossimi giorni. Il nostro atteggiamento è tutto meno che provocatorio. Trattiamo le squadre come qualunque imprenditore o privato che vuole fare una iniziativa immobiliare su Milano".