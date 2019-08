Moscopoli, il Riesame decide a settembre sui sequestri agli indagati

Il Tribunale del Riesame di Milano ha stabilito per il 5 settembre l'udienza in cui verrà discusso il ricorso contro i sequestri effettuati nei riguardi dei due italiani che accompagnarono Gianluca Savoini all'hotel Metropol di Mosca per discutere - secondo l'accusa - di eventuali presunti fondi neri da destinare alla Lega attraverso plusvalenze su una vendita di petrolio.

I due sono l'avvocato Gianluca Meranda e l'ex bancario Francesco Vannucci, indagati con Savoini per corruzione internazionale dalla procura di Milano. Per Savoini, presidente dell'associazione Lombardia-Russia, l'udienza del Riesame è fissata sempre per il 5 settembre.

Il caso, soprannominato Moscopoli, è (ri) scoppiato con la pubblicazione da parte di Buzzfeed di un audio in cui i tre italiani parlavano all'hotel con gli emissari russi. L'avvocato e il bancario si sono "autodichiarati" partecipanti al meeting e la magistratura (dopo avere inizialmente indagato Savoini) ha rivolto la sua attenzione anche a loro due. All'interno dell'audio anche "battute" piuttosto sconcertanti, come quella di uno degli italiani che chiedeva se ci sono ancora Gulag in Russia così da spedirvi gli avversari politici.

In casa Lega, ovviamente, si tende a sminuire l'inchiesta. Se il segretario federale del partito Matteo Salvini (che è anche ministro dell'Interno in carica) ha cercato di "scaricare" Savoini, i militanti credono che l'inchiesta finirà in un nonnulla e alcuni di loro hanno avuto l'idea, per l'imminente festa di Pontida, di stampare t-shirt con una scritta in russo, come "gogliardata". Ma sbagliando la traduzione hanno stampato la scritta "partito di Pontida" anziché "festa di Pontida".