Il presidente Fontana: "Un miliardo per investimenti su territori con sblocco fondi Enti locali e Regioni"

"Nuove risorse per sistemare scuole, strade e infrastrutture: ringrazio il governo, in particolare il vice ministro all'economia Massimo Garavaglia, e i senatori Daisy Pirovano e Massimiliano Romeo che hanno presentato e fatto approvare un emendamento che sblocca un miliardo di euro per investimenti regionali".

Lo afferma in una nota delle scorse ore il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana confermando "il positivo dialogo istituzionale intrapreso con l'avvio della nuova legislatura con Parlamento e Governo".

"Di fatto - spiega il presidente Fontana - possiamo utilizzare spazi finanziari già previsti nei tendenziali di finanza pubblica. Si consente altresì alle Regioni, entro il 30 settembre, di riaprire la cessione di ulteriori spazi finanziari a favore degli enti locali. Con questi fondi e con l'obiettivo di favorire la crescita in Lombardia investiremo sui territori i cosiddetti 'avanzi di amministrazione' per le Regioni e per gli Enti locali".

"Con l'assestamento di bilancio 2018 recentemente approvato in Consiglio regionale - ha rimarcato il presidente - avevamo già previsto lo stanziamento di oltre 88 milioni di euro. Faremo altrettanto col bilancio 2019, mettendo a disposizione del territorio lombardo 176 milioni di euro per la crescita e lo sviluppo".