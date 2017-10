Referendum autonomia, i risultati: sì a "oltre il 95%". Affluenza oltre il 40%

Risultati a rilento per il referendum per l'autonomia della Lombardia. A notte fonda ancora non si sapeva nulla. "Nelle proiezioni che abbiamo oltre il 95% dei cittadini ha detto Sì, il 3% no. Io non esulto, sono felice". Lo ha detto il governatore della Lombardia Roberto Maroni lunedì mattina annunciando le prime proiezioni del referendum per l'autonomia nella Regione.

"Soddisfazione per l'affluenza" al referendum è stata espressa dal governatore Roberto Maroni in conferenza stampa. "La proiezione è superiore al 40%", ha aggiunto, spiegando: "Non faccio la competizione con Zaia, non mi interessa la percentuale, sono contento che ci abbia superato, ora possiamo unire le forze per la battaglia del secolo". "Abbiamo avuto delle criticità dovute alla novità" del voto elettronico, "ma la grande soddisfazione e' che sono state tutte risolte e che il sistema ha funzionato in piena sicurezza, i paventati attacchi hacker non si sono visti", ha aggiunto Maroni. "Abbiamo sperimentato il futuro per l'Italia", ha aggiunto. "L'ho già detto al ministro Minniti che in futuro per la Lombardia la via del voto è quella".

Molto critico il commento del segretario del Pd milanese, Pietro Bussolati: "La scarsa affluenza e partecipazione registrata, in particolare a Milano Metropolitana, è la certificazione di una sconfitta politica. Tutta da intestare a Maroni e alla sua maggioranza, che in questo modo hanno finito per danneggiare la richiesta di maggiore autonomia per la Lombardia. Una richiesta che abbiamo - da sempre - condiviso nel merito, ma che oggi finisce mortificata da percentuali di affluenza comparabili a quelle del 2016, quando si votò per il referendum sulle trivelle. Un tema, soprattutto per ragioni geografiche, di scarso interesse per una Regione come la nostra".

"Ed è del tutto evidente che la Lombardia non è il Veneto, e i dati lo dimostrano chiaramente - prosegue -. Lo dico con ancora più amarezza, perché sono fra coloro che a questa consultazione hanno scelto un sì convinto all'autonomia. Un'autonomia vera la si può raggiungere solo attraverso un progetto politico alternativo. A partire dalla guida della Regione, scegliendo di voltare pagina alle prossime elezioni. L'urgenza e la necessità di cambiare passo in Lombardia si rende ancora più plastica ed evidente oggi, dopo il disastro organizzativo e il vergognoso e l'indecente ritardo nelle comunicazioni sui dati dell’affluenza, che altro non sono che la prova di una Regione in affanno nella gestione del nuovo. Nient’affatto speciale, una Regione inefficiente e incapace. La Lombardia merita altro e da domani saremo al lavoro per cambiare pagina con Giorgio Gori Presidente".