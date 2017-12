Corruzione, chiesti 7 anni per ex direttore generale di Infrastrutture Lombarde

Pesante la richiesta di condanna avanzata dai pm per Antonio Rognoni, ex direttore generale di Infrastrutture Lombarde: sette anni e cinque mesi di reclusione. L'uomo è accusato di turbativa d'asta, truffa e falso con l'associazione a delinquere. Ben sessantotto i capi d'imputazione.

Alcuni degli appalti riguardano Expo (appalti di assistenza legale e tecnico-amministrativa). Rognoni è stato già condannato in primo grado a due anni e due mesi per un'altra vicenda, quella della cosiddetta cupola degli appalti di Expo 2015, ed è imputato in una tranche del procedimento sull'appalto della piastra dei servizi nel quale il sindaco di Milano Giuseppe Sala, allora commissario di Expo, è indagato per falso e abuso d'ufficio.

Oltre alla condanna per Rognoni, i pm milanesi hanno chiesto fra l'altro cinque anni e sei mesi per l'ex capo ufficio gare di Infrastrutture Lombarde, Pierpaolo Perez, ma anche due anni e quattro mesi per l'ex colonnello del Ros Giuseppe De Donno e un anno e otto mesi per Erika Daccò, figlia del faccendiere Pierangelo. Gli imputati sono in tutto una trentina.

Rognoni era finito agli arresti nel mese di marzo del 2014. Infrastrutture Lombarde è la società controllata della Regione Lombardia, nata specificatamente per la realizazione di grandi opere. "Viene evidenziato ancora una volta il fallimento della funzione di controllo di Regione Lombardia", attaccano Barbara Bonvicini e Valerio Federico (Radicali Italiani): "Maroni, in continuità con Formigoni, prosegue a produrre servizi direttamente con propri uomini e nello stesso tempo a regolarli. E' insensato che esista ancora Infrastrutture Lombarde, che ottiene affidamenti senza gara per servizi disponibili in concorrenza sul mercato".