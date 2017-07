Rotonda ‘maledetta’ sul Sempione: Peluffo (Pd), Padoan e Delrio facciano pressing su Anas per intervento definitivo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In vista della manifestazione di protesta per sensibilizzare i vertici dell’Anas sulla pericolosità della viabilità alla rotonda della Feren sulla statale 33 del Sempione nel milanese, tra Rho, Lainate e Pogliano - iniziativa promossa dal consigliere regionale Pd Carlo Borghetti per domani sabato primo luglio - il parlamentare e collega di partito Vinicio Peluffo ha preso carta e penna e scritto un’interrogazione in merito ai ministri competenti, quelli cioè da cui dipendono Cipe e Anas: quindi il presidente del consiglio dei ministri Paolo Gentiloni, il ministro dell'Economia e delle finanze Pier Carlo Padoan e il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio. “Com’è possibile – li interroga Peluffo - che non si sia intervenuti ancora a sanare una situazione di fortissima criticità viabilistica sul Sempione, che perdura da anni, all’origine di continui incidenti automobilistici anche mortali? I 42,4 milioni di euro stanziati originariamente dal Cipe esistono ancora? E’ di fondamentale importanza che in tempi ragionevoli l’Anas realizzi l’opera, ovvero una rotatoria interrata con relativi sottopassi, come chiedono giustamente i Comuni interessati. In mancanza di tutti i fondi necessari – chiede Peluffo – si proceda almeno a una riqualificazione del tratto di strada statale del Sempione all’intersezione con la strada provinciale 229. A perseverare nell’assenza di risposte adeguate, questa è una di quelle classiche situazioni rispetto alle quali, avrebbero davvero ragione i cittadini a tacciare la politica di immoralità”.