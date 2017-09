Corona di fiori per morti di guerra, Sala: «No al ricordo nel campo della Rsi ma pietà per tutti»

E' dovuto intervenire il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per (cercare di) chiudere la polemica innescata dalla proposta della sua delegata alla sicurezza, Carmela Rozza, circa il ricordo dei defunti di guerra in occasione del 2 novembre.

Il sindaco, di ritorno da un viaggio a Lima (ha portato a casa l'assegnazione a Milano della sessione del Comitato internazionale olimpico del 2019), ci ha tenuto a precisare la sua posizione ufficiale, già espressa in passato, riguardo al ricordo dele vittime che scelsero la parte "sbagliata", quella fascista della Repubblica sociale italiana e della collaborazione con i nazisti tedeschi.

«La pietà è per tutti - ha scritto Sala su Facebook - ma non va confusa con il giudizio sul valore delle scelte compiute da ciascuno. Non ritengo quindi che una corona debba essere deposta al Campo 10», quello in cui sono sepolti i defunti della Rsi. Qualcuno ha letto in queste parole una sonora "stoccata" alla proposta dell'assessore Rozza, che era stata di deporre una corona di fiori a ricordo di tutte le vittime di tutte le guerre.

In realtà, Rozza ha condiviso le parole di Sala aggiungendo «ottima sintesi», ed in effetti non vi è, nella frase del sindaco, una smentita della proposta lanciata da Rozza nei giorni scorsi. Sala ha poi ricordato che «all'ingresso del cimitero di Musocco l'amministrazione depone già una corona a suffragio di tutti i defunti». Come a dire, senza volerlo ricordiamo già i morti della Rsi.