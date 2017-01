Sala apre alla possibilità di intitolare una strada o una piazza di Milano a Craxi: polemica

Nel giorno del diciassettesimo anniversario della morte ad Hammamet, in Tunisia, di Bettino Craxi, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è detto favorevole alla riapertura del dibattito sull'eventuale intitolazione di un luogo della città al leader socialista.

"Io sono favorevole a riaprire il dibattito, senza dare un giudizio che è ancora complesso. Non so se Milano sia pronta o meno, bisogna prima ascoltarla, certamente è giusto interrogarsi e capire se Milano è pronta o meno".

Quanto alla sua posizione personale Sala, che recentemente ha incontrato la figlia di Craxi, ha aggiunto che "dipende da come e da cosa". In ogni caso si è detto convinto del fatto che "un dibattito per stabilire il più possibile la verità storica" sia utile "però è una storia difficile. La mia opinione conta, ma molto quella della città".