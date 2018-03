Commemorazione per Fausto e Iaio, il sindaco Sala posa dei fiori

"Era il 18 Marzo 1978, 40 anni fa, quando al Casoretto otto colpi di pistola esplosi nel buio, da killer rimasti impuniti, spezzarono le giovani vite di Fausto Tinelli e Lorenzo "Iaio" Iannucci. Io avevo vent’anni, più o meno la loro età, e ricordo bene quella giornata. La loro passione politica e l’impegno per una società più giusta ed equa rimangono parte integrante dei valori, della storia e del presente di Milano. La città non vi dimentica".

Sono le parole, mercoledì, del sindaco di Milano Beppe Sala che ha posato dei fiori alla memoria di Fausto e Iaio, i giovani militanti di sinistra uccisi 40 anni fa: a oggi, dopo anni di controverse vicende giudiziarie che hanno coinvolto gli ambienti di estrema destra, nessun colpevole è stato individuato.

La vicenda di Fausto e Iaio

Secondo le cronache dell'epoca, dopo un pomeriggio con gli amici, verso le 19.30, Fausto e Iaio "si incontrarono alla Crota Piemunteisa di via Leoncavallo, uno dei luoghi di ritrovo abituale dei giovani del quartiere Casoretto, e del vicino centro sociale Leoncavallo. Nella sala biliardo del locale, diranno in seguito vari testimoni, ci sono tre giovani che nessuno aveva mai visto. Fausto e Iaio si ritrovano li, come abitualmente facevano, per andare a cenare a casa Tinelli: Danila, la mamma di Fausto, ha preparato il risotto. Alle 21 sarebbero tornati al Leo per assistere al concerto in programma. Fra le 19.30 e le 19.45 si incamminano: non fanno il percorso abituale - via Leoncavallo, via Mancinelli e quindi Casoretto -, ma si incamminano lungo via Lambrate in direzione di piazza S. Materno, per poi risalire lungo via Casoretto. In via Lambrate c'è un residence dove risiedono personaggi particolari, fra cui Gianni Mazzeo di origine trentina, come Fausto".

"Fausto e Iaio giungono all'edicola situata qualche metro prima dell'angolo tra via Casoretto e via Mancinelli - proseguono i racconti -: l'edicolante li sente commentare i titoli dei giornali sul sequestro Moro. Sono le 19.55 circa, e qualcosa in via Mancinelli attira la loro attenzione... Poco più avanti, davanti alla Anderson School, ci sono tre persone. Nonostante Danila li stesse aspettando, i due ragazzi raggiungono il gruppo - testimoni parlano di uno scambio di battute. Quindi si ipotizza che Fausto e Iaio siano stati chiamati da qualcuno di conosciuto. Marisa Biffi, che vede la scena, parla di una discussione animata e nota alcuni particolari, fra cui dei sacchetti di plastica in mano a qualche membro del gruppo: due indossano impermeabili chiari, il terzo un giubbotto marrone. All'improvviso sente dei colpi, come di petardi. Due figure si accasciano al suolo, mentre gli altri tre si allontana lungo via Mancinelli. A terra rimangono Iaio, ucciso sul colpo, e Fausto, che morirà durante il trasporto verso l'ospedale".