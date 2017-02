I 5 Stelle attaccano Sala: "La Finanza è arrivata a Palazzo Marino: ne sapevate qualcosa?"

1 / 3

Mentre Roma viene tenuta sotto stretta osservazione dei media per "qualsiasi cosa" faccia Virginia Raggi, Milano viene amministrata nel "completo silenzio" dei giornali.

E' questa in sostanza la denuncia dei consiglieri grillini a Palazzo Marino (Patrizia Bedori, Simone Sollazzo e Gianluca Corrado); i tre attaccano la giunta di Beppe Sala e colpevolizzano i giornali, con una nota pubblicata sul blog di Beppe Grillo, leader del movimento.

"Che ha fatto Mister Expo, a parte la farsa dell'autosospensione in seguito all'avviso di garanzia? Nessuno lo sa - si chiedono i pentastellati -. I giornali non si sono mai curati di lui, neppure quando è stato indagato: la città è un buco nero dell'informazione. Qui potrebbe succedere di tutto senza che nessuno se ne accorga. Per esempio una notizia censurata da tutti i media: ieri (giovedì, ndr) la Finanza è entrata al Comune di Milano, dove ha sequestrato tutta la documentazione afferente le opere Expo realizzate al Palazzo di giustizia. Qualcuno di voi l'ha saputo? No. Nessun giornale o tg ne ha parlato. Ora immaginate per un istante cosa sarebbe successo se la stessa cosa fosse successa a Roma. Non si sarebbe parlato d'altro per mesi", chiosano.

Poi un dettagliato elenco di 10 punti, dove, secondo i grillini, l'amministrazione meneghina e i media sono stati poco trasparenti e chiari.