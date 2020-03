Milano, Sala: "Fare il sindaco di Milano è molto faticoso e ti porta via, se non tutto, tanto"

“In passato dicevo che se mi dovessi ricandidare lo farei in discontinuità con me stesso, ora lo dico ancora di più: se lo farò sarà perché penserò di essere la persona giusta, con le energie giuste, per Milano”. A parlare è il sindaco Giuseppe Sala.

“Non userò questo momento storico – ha continuato riferendosi all’emergenza coronvirus in una video intervista con con Corsera – per dire ‘io ci sono’, ‘io sono forte e grande’. Il tema è veramente semplice, è la mia verità: fare il sindaco di Milano è molto impegnativo, a me piace moltissimo questo tipo di lavoro. So che è molto faticoso e ti porta via, se non tutto, tanto”.

Milano merita un sindaco forte

“Milano merita un sindaco estremamente convinto, forte, a posto e determinato quindi se mi ricandiderò sarà a valle di una riflessione e del sentire la volontà di rilanciare con la stessa identica forza per cinque anni, non lo farei mai dicendo c’è un lavoro da completare”, ha concluso il primo cittadino.