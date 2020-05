Milano, l'appello di Sala alle aziende della città: "Favorite smart working e orari flessibili"

"Chiedo alle aziende di applicare modelli diversi in termini di flessibilità organizzativa, di smart working e di orari. È fondamentale e lo sta cercando di fare prima di tutto in Comune". È quanto ha chiesto il sindaco di Milano, Beppe Sala, nel suo consueto videomessaggio pubblicato sui social nella mattinata di venerdì 1° maggio, festa dei lavoratori.

"Il burocratico Comune di Milano, come qualcuno lo definisce, ha oggi 7 mila persone che lavorano da casa, ne faremo rientrare un pò alla volta ma ne lasceremo comunque in questa fase 4 mila che lavoreranno da casa. — ha spiegato Sala —. Per quanto riguarda gli orari di inizio lavoro si potrà iniziare, a seconda dei vari uffici, dalle 7 e 30 alle 11. Noi ci attiviamo ma chiediamo grande collaborazione".

Lavoro, ma anche trasporti pubblici. Perché "i mezzi" sono uno dei nodi della fase 2 dell'emergenza coronavirus per il capoluogo lombardo dato che per viaggiare in sicurezza potranno trasportare solo il 25% dei passeggeri. Nella giornata di lunedì 4 maggio entreranno in funzione otto nuovi filobus sulla 90-91: tutti "video sorvegliati dalla centrale, hanno ingressi e salite facilitati per disabili e per carrozzine, hanno 8 punti di ricarica Usb".

"Ho verificato con la dirigenza di Atm di come la nostra società dei trasporti potrà garantire il miglior servizio possibile, ovviamente con i limiti che abbiamo e le regole sul distanziamento - ha spiegato il primo cittadino -. Certamente metteremo su strada tutti i mezzi disponibili e attingeremo a tutto il personale ma anche così non potremo superare nelle ore di punta il 25% della capacità pregressa".

"Questo è il motivo per cui chiamo i cittadini a attivarsi per rendere il ritorno più gestibile rispettando le regole, magari chi abita a 800 metri dal lavoro, anche a 1 chilometro faccia una camminata, oppure recuperate le vostre bici vecchie e e nuove e mettetele a posto nel fine settimana e usatele".