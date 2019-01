Sala 'punzecchia' i 5 Stelle: "Il sindaco di Milano prende meno di un parlamentare"

“Seguo con interesse la loro proposta di tagliare gli stipendi dei parlamentari. Ma chiedo alla coppia Di Maio - Di Battista: perché un parlamentare deve guadagnare più del Sindaco di Milano?”.

È la domanda rivolta dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al M5s. “Non penso – ha aggiunto il primo cittadino di Milano riferendosi al ruolo di parlamentare – lavori di più o gestisca una complessità maggiore o, ancora, si assuma più rischi.

Cosa ne pensate? (Ah, per favore, non giochiamo sui rimborsi, se volete fare una cosa vera, fatela fino in fondo)” ha continuato Sala in un intervento pubblicato su Facebook.