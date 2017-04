Commemorazione dei caduti Rsi: identificati giovani che facevano il saluto romano

Circa cento persone hanno partecipato alla messa di commemorazione dei caduti della Rsi (Repubblica Sociale Italiana) al Campo X del Cimitero Maggiore di Milano, domenica 23 aprile, con due giorni di anticipo rispetto alla giornata della Liberazione. Un appuntamento fisso, così come quello del 25, che questa volta è stato rigidamente controllato dalla polizia.

Come è noto, quest'anno prefettura e questura sono intervenute in merito alla preannunciata commemorazione in programma il 25, organizzata da Lealtà Azione e CasaPound, vietando la parata in stile militare ma non potendo far nulla per l'ingresso al cimitero.

Tornando al 23, la polizia ha di fatto impedito che i partecipanti sventolassero bandiere di ogni genere, compresi gli stendardi dei reparti militari dell'epoca. Gli agenti hanno identificato alcuni giovani che, ad un certo punto, hanno fatto il saluto romano.