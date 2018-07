Salvini all'Old Fashion dopo la chiusura del questore, Scavuzzo: "Delegittima le indagini"

"Gli interessi economici non devono distogliere l'attenzione dai problemi. Salvini sa che la situazione all'Old Fashion non è ancora risolta e dà un messaggio ambiguo a chi pensa di poter agire impunito: risse e atti di vandalismo sono ancora un problema".

Matteo Salvini delegittima "le indagini" sull'aggressione a Niccolò Bettarini: la vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo su Facebook ha criticato la scelta del ministro dell'Interno di visitare la discoteca Old Fashion, fatta riaprire dal Tar che ha annullato il provvedimento di chiusura di un mese firmato dal questore Marcello Cardona.

"Festeggia la riapertura di un locale chiuso dalle forze dell' Ordine delegittimando le indagini per la brutale aggressione di inizio mese. Prudenza e rispetto - ha concluso il vicesindaco - per chi sta lavorando per assicurare alla giustizia i responsabili della aggressione sarebbero stati, e sono, opportuni".

La vicenda

La discoteca Old Fashion di Milano riapre. Lo ha deciso il Tar che ha stabilito una sospensiva dal provvedimento del Questore di Milano Marcello Cardona, che aveva 'chiuso' il locale per un mese dopo l'aggressione contro Niccolò Bettarini, figlio dell'ex calciatore Stefano e la presentatrice televisiva Simona Ventura.