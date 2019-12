Sardine in piazza a Milano contro la Lega: "Non rimborseranno i 49 milioni", ma non è così

Tornano in piazza le Sardine di Milano. Dopo la manifestazione di domenica 1° dicembre gli attivisti nati per contestare Matteo Salvini scenderanno in piazza sabato 21 dicembre per protestare contro il cambio dello statuto delle Lega, in programma proprio all'ombra della Madonnina nella medesima giornata. Un cambio che, secondo quanto sostenuto dagli attivisti, "bloccherà la sostituzione di quanto indebitamente incassato". Tradotto? I 49 milioni di euro che il partito si è impegnato a restituire.

"Noi non siamo d’accordo e per questo stiamo organizzando un flashmob in contemporanea per contestare questa modalità scorretta di procedere della Lega nei confronti del nostro Paese", si legge nel post delle Sardine che ha lanciato l'evento (per il momento senza ancora un luogo o una data per il ritrovo).

La situazione, comunque, non è come hanno denunciato le Sardine.

Cambia statuto ma la Lega resterà per pagare il debito

Con il nuovo statuto non ci saranno più dirigenti nel vecchio partito — dal responsabile del tesseramento a quello organizzativo — perché la gestione di tessere e del territorio spetterà alla Lega per Salvini Premier. Il vecchio partito, tuttavia, sarà necessario per mantenere i piedi gli accordi con i magistrati, che continueranno a chiedere alla Lega Nord di pagare le rate del debito legato allo scandalo dei falsi rimborsi elettorali, avvenuto prima dell'ascesa di Salvini.

Dallo statuto, inoltre, sparirà anche la norma, interna all'articolo 33, relativa agli iscritti che d'ora in poi non avranno più il divieto di iscriversi anche ad altre formazioni o partiti. Il consiglio federale ha infatti abrogato la parte di testo dove si legge che "la qualifica di Associato Ordinario Militante è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, associazione segreta, occulta o massonica, a liste civiche non autorizzate". Un modo per facilitare il passaggio alla "Lega per Salvini premier" dei tesserati del partito ad oggi.

Manifestazione delle sardine

Manifestazione contro Salvini, ma non solo: durante il flashmob sarà lanciata "una campagna di raccolta di indumenti e coperte per i tanti che 'grazie' ai decreti sicurezza, voluti proprio dalla Lega, ora sono costretti a vivere in mezzo alla strada".