Sardone (Lega), la "prima volta" a Bruxelles con un selfie con Marine Le Pen

«Entusiasmo e tanta voglia di lavorare contro l'Europa dei burocrati e dei poteri forti». Così la milanese Silvia Sardone commenta su Facebook il suo esordio a Bruxelles, al Parlamento Europeo, dopo essere stata eletta il 26 maggio con oltre 44 mila preferenze nella lista della Lega: è risultata terza nella circoscrizione del Nord-Ovest dopo Matteo Salvini e Angelo Ciocca.

Sardone ha "coronato" il post con un selfie con Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, fino al 2018 Front National. La leader della destra francese, peraltro, non era candidata al Parlamento Europeo, ma si trovava comunque a Bruxelles. Il selfie con la Le Pen conferma l'unità d'intenti tra Rn e Lega, insieme a Bruxelles e Strasburgo nel gruppo Europa delle Nazioni. La prima seduta del nuovo Parlamento Europeo si terrà a Strasburgo in forma plenaria tra il 2 e il 4 luglio. Primo atto, l'elezione del presidente del Parlamento.

La "pasionaria" milanese ha "scalato" le istituzioni, partendo nel 2011 dal consiglio di Zona 2 di Milano, con Forza Italia; nel 2016 è stata eletta in consiglio comunale e nel 2018 in consiglio regionale, seconda più votata dopo il capolista del suo partito Giulio Gallera. Subito dopo ha lasciato polemicamente Forza Italia perché all'ultimo momento non è stata inclusa, dal presidente di Regione Attilio Fontana, tra gli assessori della giunta. E' rimasta nel gruppo misto e si è candidata con la Lega alle europee del 2019.

Eletta all'Europarlamento, ha rinunciato al consiglio regionale per incompatibilità (è entrato il primo non eletto di Forza Italia, Andrea Mascaretti) mentre resta in carica a Palazzo Marino.