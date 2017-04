Sciopero a Milano di metro', bus e tram mercoledì 5 aprile: niente accordo per Tpl

E' stato per ora confermato lo sciopero dei mezzi indetto per mercoledì 5 aprile 2017 a Milano. La prefettura sarebbe pronta a intervenire con lo strumento della precettazione, tuttavia è lo stesso sindaco Beppe Sala a frenare e a rivendicare comunque il diritto di protesta, in una trattativa serrata che va avanti da giorni. Quali sono gli orari dello sciopero? "Per mercoledì 5 aprile le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisal-Cisal, Orsa, Sama-Faisa e Cub Trasporti hanno proclamato uno sciopero di quattro ore del personale del Gruppo Atm Spa. L'agitazione in Atm - scrivono da Atm - è prevista dalle ore 8.45 alle ore 12.45".

La tensione tra Palazzo Marino e i sindacati dei trasporti è molto alta. I lavoratori di Atm protestano contro il comune per l’ipotesi “spacchettamento” del servizio di Trasporto pubblico locale (Tpl), una decisione che porterebbe, secondo loro, a riduzione di servizi e peggioramenti delle condizioni per i lavoratori.

In queste ore, sono stati distributi volantini in diverse zone che spiegano i motivi della protesta. La decisione di scioperare era arrivata lo scorso 16 marzo, dopo la fumata nera del tentativo di conciliazione in Prefettura riguardo a una delibera che i lavoratori contestano perché “decide di spezzettare il sistema della mobilità milanese”.

I dipendenti Atm hanno già manifestato lunedì davanti a palazzo Marino chiedendo un incontro con il sindaco per discutere il tema della gestione del Tpl. "Il sindaco non ha neanche ritenuto opportuno richiamare le delibere della gara. Ancora oggi gli uffici stanno lavorando per questo. Eppure Sala, in alcune dichiarazioni rilasciate ai quotidiani, ammette che si possa mantenere il servizio in house. Ancora una volta, tra le parole e i fatti c'è sempre un abisso", dichiara la capogruppo M5S, Patrizia Bedori, a lungo applaudita. "Purtroppo, infatti, la maggioranza la settimana scorsa non ha votato a favore del richiamo della mozione che impegna il sindaco a mantenere il servizio Tpl in house. Oggi i lavoratori, che chiedono la stessa cosa, hanno tutto il diritto di manifestare e di indire lo sciopero mercoledì", conclude Bedori.