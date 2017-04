"41 bis = tortura": il presidente del Municipio 4 chiede la cancellazione immediata

Il 41 bis è tortura? Così la pensa la mano ignota che ha scritto questa equazione su un muro di una casa popolare in via dei Cinquecento 7, al quartiere Mazzini; così certamente non la pensa Paolo Guido Bassi, presidente leghista del Municipio 4, che ne ha chiesto l'immediata cancellazione.

«In un contesto delicato come il quartiere Mazzini, la permanenza di tali slogan è percepita come un segnale di cedimento da parte delle istituzioni», afferma Bassi, in un comunicato congiunto con il consigliere Francesco Rocca di Fratelli d'Italia. In altri termini, se la scritta non si cancella, sembra quasi che l'istituzione abbassi la guardia. Bassi e Rocca si dicono «molto preoccupati per il continuo verificarsi di episodi di questo tipo» e ricordano che, recentemente, era apparso un murales contro la polizia fatto rimuovere in collaborazione con Aler, ma anche che nel quartiere sono tornate «le occupazioni politiche, come quella degli anarchici in un ex negozio di piazzale Gabrio Rosa».

«Chiediamo interventi celeri e risolutivi», concludono Bassi e Rocca, «che aiutino lo sforzo del Municipio e dell’amministrazione tutta per riportare decoro, legalità e sicurezza al Corvetto».

Che cos'è il 41 bis