Via Anfossi, croce celtica e scritta fascista sul muro del nuovo centro disabili

Imbrattato il muro del nuovo centro per disabili di via Anfossi a Milano. E' comparsa la scritta "Onore ai N.A.R.", in nero, con tanto di croce celtica. Lo ha segnalato su Facebook l'assessore comunale alle politiche sociali Pierfrancesco Majorino. Il centro per disabili è una struttura appena realizzata e che doveva nascere fin dal 1986.

"Questa scritta da patetici e vecchi fascisti è quella che è apparsa sulla parete del centro disabili", scrive Majorino su Facebook. "Oltre a cancellare la scritta terremo fede al nostro impegno di non arretrare di un millimetro. Per i diritti di tutti e contro ogni fascismo". I Nar citati nella scritta sono i Nuclei armati rivoluzionari, organizzazione neofascista e terrorista attiva dal 1977 al 1981 che ha avuto, tra i leader, Francesca Mambro e Giusva Fioravanti.