Municipio 4 ripulisce scritte sui muri e chiede murales per le forze dell'ordine

Il presidente del Municipio 4 di Milano, Paolo Guido Bassi (Lega Nord), dichiara:

Su nostra sollecitazione e grazie al tempestivo intervento di Aler Milano, che ringrazio per la la preziosa collaborazione, oggi sono state rimosse le scritte ingiuriose contro la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri tracciate sui muri dei comprensori popolari in zona Corvetto.

Da giorni i muri di via del Cinquecento e via Panigarola erano pieni di graffiti minacciosi che incitavano alla 'guerriglia' e 'morte agli sbirri', oltre a insulti alle forze dell'ordine, bestemmie e altre amenità. Una provocazione intollerabile, che grazie alla disponibilità dell'Aler gidata da Angelo Sala, siamo riusciti a far rimuovere.

E' già il terzo intervento di questo tipo in poche settimane che riusciamo a realizzare per riportare decoro in queste strade. Un fenomeno, quello delle scritte, che è cresciuto esponenzialmente dopo la creazinoe di un centro sociale in piazza Gabrio Rosa, sorto in seguito all'occupazione di un negozio di un palazzo Aler regolarmente assegnato a un cittadino cingalese che avrebbe voluto realizzarci un piccolo market.

La gente del quartiere chiede a a gran voce il ripristino della legalità e maggiore sicurezza. Anche per questo, oltre a rinnovare la mia richiesta a Prefettura e Questura di intervenire contro le occupazioni abusive sul nostro territorio, proporrò ad Aler di indicarci un muro dove poter far realizzare, dietro apposito bando del Municipio, un murales che sia dedicato a tutti gli uomini e le donne in divise, che ogni giorni lavorano e rischiano la vita per la sicurezza dei milanesi.