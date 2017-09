Referendum per l'autonomia: si cercano "assistenti digitali". Come candidarsi

Domenica 22 ottobre 2017 si voterà in occasione del Referendum Lombardo per l’autonomia. Per svolgere le operazioni di voto, con la prima consultazione in Italia con votazione elettronica digitale, Manpower, agenzia incaricata per la selezione, ricerca e 7000 Referendum Digital Assistant, 400 dei quali per il territorio di Monza e della Brianza.

L'impegno richiesto sarà per il 21 e per il 22 ottobre 2017 secondo i seguenti orari: sabato dalle 15 alle 23; domenica dalle 06 alle 15 e/o dalle 15 alle 23 con eventuali ulteriori straordinari.

L’iter di selezione prevede la somministrazione di un questionario e l'eventuale erogazione di un corso di formazione gratuito on line. La persona scelta, tra le altre cose, farà il posizionamento delle Voting Machine (VM) negli alloggiamenti previsti all’interno del seggio; poi svolgimento di tutte le attività necessarie per l’avvio del dispositivo, compreso il collegamento con l’alimentazione elettrica, per assicurare la carica delle batterie per il giorno successivo; istruzione del personale circa il funzionamento di base della VM; test per verificare il corretto collegamento del dispositivo e l’accensione; fornire supporto al personale di seggio, presidente e scrutatori, per qualsiasi problema relativo alle VM e all’intero processo elettorale eccetera.

Tra i requisiti richiesti per la selezione ci sono la maggiore età, Diploma/laurea, possesso di uno smartphone con connessione dati per tutto il processo di selezione, formazione e attività lavorativa, possesso di account di posta elettronica unico per tutte le comunicazioni; competenze digitali di base, buon utilizzo di internet app/posta elettronica.

Per candidarsi la pagina ufficiale delle selezioni Manpower.