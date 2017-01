Forza Nuova all'Arco: dopo due settimane i Sentinelli "ripuliscono" la piazza

Flash mob dei "Sentinelli" di Milano all'Arco della Pace, domenica 29 gennaio, per "ripulire e disinfettare" lo spazio di piazza Sempione dove Forza Nuova, il 14 gennaio, aveva effettuato un presidio.

"Scopiamo via insieme le impronte fasciste": questo il titolo del flash mob, con appuntamento alle tre e mezza del pomeriggio. "Vi chiediamo di esserci, di portare con voi una scopa, uno straccio, un spazzolone, e tutto quello che serve per dare l' idea che la Milano antifascista si è nuovamente mobilitata e liberata di quelle orrende tracce", si leggeva nel comunicato con cui veniva annunciata la manifestazione.

Il 14 gennaio Forza Nuova aveva indetto un presidio all'Arco della Pace, dal titolo "la sovranità in piazza". Molti avevano chiesto alla questura di non autorizzare la manifestazione, ma via Fatebenfratelli aveva comunque dato il via libera non consentendo però alcun corteo e spostando il luogo rispetto all'iniziale richiesta, da parte del movimento di estrema destra, di piazzale Cadorna, considerato un punto sensibile e quindi da non "sovracaricare" anche con il controllo di una manifestazione politica.

Nella stessa giornata del 14, partiti di sinistra e centri sociali avevano organizzato una contromanifestazione in piazza Fontana che si è trasformata poi in un corteo fino a piazza della Scala.