Ecco 60 milioni di euro dalla Regione per i comuni: "Faranno ripartire l'economia locale"

Oltre 60 milioni e 550mila euro. Tutti soldi da spendere per opere di immediata realizzazione. È quanto ha deciso di dare la Regione Lombardia ai comuni della città Metropolitana di Milano. L'obiettivo? Far ripartire il motore dell'economia lombarda.

Il piano è stato presentato nel pomeriggio di lunedì 20 aprile da Palazzo Lombardia; i fondi saranno spalmati tra il 2020 e il 2022. In totale il piano prevede di dare risorse per 3 miliardi e 400milioni di euro. Al solo comune di Milano verranno dati 4 milioni di euro.

"Questo nostro piano di investimenti, tanto straordinario da non avere precedenti dal dopoguerra, segnerà l'inizio della ripartenza", ha chiosato in una nota il presidente della Regione, Attilio Fontana. "Riparte dai Sindaci che saranno finalmente in condizione di dare risposte concrete ai cittadini: strade, scuole, viadotti, impianti sportivi, manutenzioni, prevenzione del dissesto idrogeologico e tutte le opere necessarie alla ripartenza. Un Piano Marshall che punta su operosità, sviluppo e sicurezza, come già anticipato dalle nostre linee guida in Lombardia si lavorerà all' insegna delle 5 D (Distanza, Dispositivi, Digitale, Diagnosi, Diritti). Anche nel Milanese il nostro sforzo è stato straordinario, trovando e garantendo risorse mai così ingenti prima d'ora. È il nostro modo per dimostrare che la Regione Lombardia parla coi fatti".

Quanto riceverà ogni comune della Città Metropolitana di Milano

Comune Importo Abbiategrasso 700.000 € Albairate 200.000 € Arconate 350.000 € Arese 500.000 € Arluno 500.000 € Assago 350.000 € Baranzate 500.000 € Bareggio 500.000 € Basiano 200.000 € Basiglio 350.000 € Bellinzago Lombardo 200.000 € Bernate Ticino 200.000 € Besate 100.000 € Binasco 350.000 € Boffalora sopra Ticino 200.000 € Bollate 700.000 € Bresso 700.000 € Bubbiano 100.000 € Buccinasco 700.000 € Buscate 200.000 € Bussero 350.000 € Busto Garolfo 500.000 € Calvignasco 100.000 € Cambiago 350.000 € Canegrate 500.000 € Carpiano 200.000 € Carugate 500.000 € Casarile 200.000 € Casorezzo 350.000 € Cassano d'Adda 500.000 € Cassina de' Pecchi 500.000 € Cassinetta di Lugagnano 100.000 € Castano Primo 500.000 € Cernusco sul Naviglio 700.000 € Cerro al Lambro 350.000 € Cerro Maggiore 500.000 € Cesano Boscone 700.000 € Cesate 500.000 € Cinisello Balsamo 1.000.000 € Cisliano 200.000 € Cologno Monzese 700.000 € Colturano 100.000 € Corbetta 500.000 € Cormano 700.000 € Cornaredo 700.000 € Corsico 700.000 € Cuggiono 350.000 € Cusago 200.000 € Cusano Milanino 500.000 € Dairago 350.000 € Dresano 200.000 € Gaggiano 350.000 € Garbagnate Milanese 700.000 € Gessate 350.000 € Gorgonzola 700.000 € Grezzago 200.000 € Gudo Visconti 100.000 € Inveruno 350.000 € Inzago 500.000 € Lacchiarella 350.000 € Lainate 700.000 € Legnano 1.000.000 € Liscate 200.000 € Locate di Triulzi 500.000 € Magenta 700.000 € Magnago 350.000 € Marcallo con Casone 350.000 € Masate 200.000 € Mediglia 500.000 € Melegnano 500.000 € Melzo 500.000 € Mesero 200.000 € Milano 4.000.000 € Morimondo 100.000 € Motta Visconti 350.000 € Nerviano 500.000 € Nosate 100.000 € Novate Milanese 700.000 € Noviglio 200.000 € Opera 500.000 € Ossona 200.000 € Ozzero 100.000 € Paderno Dugnano 700.000 € Pantigliate 350.000 € Parabiago 700.000 € Paullo 500.000 € Pero 500.000 € Peschiera Borromeo 700.000 € Pessano con Bornago 350.000 € Pieve Emanuele 500.000 € Pioltello 700.000 € Pogliano Milanese 350.000 € Pozzo d'Adda 350.000 € Pozzuolo Martesana 350.000 € Pregnana Milanese 350.000 € Rescaldina 500.000 € Rho 1.000.000 € Robecchetto con Induno 200.000 € Robecco sul Naviglio 350.000 € Rodano 200.000 € Rosate 350.000 € Rozzano 700.000 € San Colombano al Lambro 350.000 € San Donato Milanese 700.000 € San Giorgio su Legnano 350.000 € San Giuliano Milanese 700.000 € San Vittore Olona 350.000 € San Zenone al Lambro 200.000 € Santo Stefano Ticino 350.000 € Sedriano 500.000 € Segrate 700.000 € Senago 700.000 € Sesto San Giovanni 1.000.000 € Settala 350.000 € Settimo Milanese 700.000 € Solaro 500.000 € Trezzano Rosa 350.000 € Trezzano sul Naviglio 700.000 € Trezzo sull'Adda 500.000 € Tribiano 200.000 € Truccazzano 350.000 € Turbigo 350.000 € Vanzaghello 350.000 € Vanzago 350.000 € Vaprio d'Adda 350.000 € Vermezzo con Zelo 350.000 € Vernate 200.000 € Vignate 350.000 € Villa Cortese 350.000 € Vimodrone 500.000 € Vittuone 350.000 € Vizzolo Predabissi 200.000 € Zibido San Giacomo 350.000 €