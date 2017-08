L'Open di Golf: 7 milioni di montepremi ma vuole 500 mila euro dalla Regione

Hanno fatto parecchio discutere i 500 mila euro con cui la Regione Lombardia finanzierà l'Open d'Italia 2017 di golf, in programma a Monza dal 12 al 15 ottobre 2017. Il provvedimento è arrivato in sede di assestamento di bilancio. L'ultimo della presidenza di Roberto Maroni, salvo rielezione nel 2018. La stessa cifra stanziata per il diritto allo studio universitario. E nello stesso tempo neanche un euro per abbattere e ricostruire i palazzi popolari di via Bolla 38, 40 e 42, nonostante il presidente di Aler Milano (Mario Angelo Sala) si fosse impegnato per trovare il finanziamento in Regione.

L'aula in realtà aveva bocciato il finanziamento. Ma Maroni aveva "costretto" i consiglieri di maggioranza, tra cui diversi del suo stesso partito (Lega Nord), a rivotare - questa volta a ffavore - l'emendamento. Suscitando le proteste delle opposizioni, primi tra tutti quelli del Movimento 5 Stelle, e l'intervento della Digos per allontanare dall'aula Silvana Carcano.

Open d'Italia: da Torino a Milano perché il Piemonte non pagava

A gennaio 2017, Federgolf aveva stabilito di disputare l'Open d'Italia di ottobre al Royal Park i Roveri di Torino (presidentessa del club Allegra Agnelli nata Caracciolo). Ma prima di metà luglio il colpo di scena: Federgolf vuole 500 mila euro dalla Regione Piemonte: è una questione di principio per il presidente Franco Chimenti. Ci si avvicina infatti alla Ryder Cup del 2022 a Roma, un momento molto importante per il quale il governo si è speso.

Dunque, gli Open d'Italia "devono" essere ospitati in quelle Regioni che "condividono", per così dire, il progetto a lungo termine sul golf. Dove condividere vuol dire farlo finanziariamente. Con 500 mila euro, "prezzo" fissato dalla federazione stando alle parole di Sergio Chiamparino, governatore del Piemonte, che ha spiegato di avere controproposto una cifra più bassa ricevendo a quel punto un rifiuto.

Senza accennare alle cifre, la stessa Federazione confermava sostanzialmente la vicenda in un comunicato: «Venendo meno quindi l’assegnazione del contributo economico necessario da parte della Regione Piemonte per condividere i valori del progetto, siamo costretti, a localizzare diversamente l’Open 2017 confidando in un altro Ente che dimostrerà di credere, condividere e sostenere il progetto Ryder Cup 2022».

Maroni si è inserito nella vicenda e ha messo a disposizione il Golf Club Milano di Monza, che già in passato ha ospitato edizioni dell'Open. Ecco il perché dell'urgenza assoluta di approvare quei 500 mila euro.

Open d'Italia: 7 milioni di montepremi, ma servono 500 mila euro dalla Regione

Chiamparino, nel motivare il suo rifiuto a investire 500 mila euro in tempi di "magra", aveva sottolineato che l'Open distribuisce un montepremi da sette milioni di euro, dunque appare una manifestazione «in grado sostanzialmente di autofinanziarsi». Invece evidentemente non è così: l'idea di fondo è che, grazie all'Open, sia molto elevato il ritorno d'immagine per tutto il territorio (magari non tutta la Regione, ma almeno Monza, Milano, Como e Lecco nel caso dell'Open a Monza).